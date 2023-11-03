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Пятница, 3 ноября 2023, 14:12 мск

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В Крыму вынесли приговор по делу о мошенничестве с квартирами на полмиллиарда рублей

В Симферополе вынесли приговор по уголовному делу о мошенничестве с квартирами на сумму свыше 490 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Крыма, мужчина подделал доверенность от имени директора одного из предприятий и письмо о наделении его правом на проведение регистрации сделок с недвижимостью.

После этого он вместе с подельниками продал в Ялте 24 квартиры, принадлежащие предприятию. Ущерб составил почти полмиллиарда рублей. Сейчас все сделки оспорены в судебном порядке, квартиры возвращены собственнику.

Ушлого «продавца» суд приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Дела его подельников вынесены в отдельное производство.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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