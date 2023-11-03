Бастрыкин затребовал доклад о смерти новорожденного в роддоме Севастополя

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти новорожденного в Севастополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», малыш скончался в ноябре прошлого в роддоме. Его мать полагает, что это произошло из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи.

В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю в возбуждении уголовного дела отказали. В марте текущего года женщина обратилась к Бастрыкину, тот проучил возбудить уголовное дело с учетом всех озвученных в обращении доводов и представить доклад о первоначальных следственных действиях, а по итогам расследования – о его результатах.

Однако, по словам горожанки, повторно обратившейся к председателю СК РФ, дело с мертвой точки не сдвинулось: к ответственности за гибель ее новорожденного сына до сих пор никого не привлекли.

В ГСУ СК РФ по РК и Севастополю заявляют, что дело все еще расследуется. Теперь о ходе следствия надо доложить Бастрыкину.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»