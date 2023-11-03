Кто для Севастополя более ценен: ТОП-10 вакансий с наибольшей зарплатой

В Севастополе больше всего зарабатывают водители бензовозов. ТОП-10 наиболее высоко оплачиваемых в городе профессий в 2023 году составил telegram-канал «Бизнес Крым», исходя из данных портала ГородРабот.ру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средняя зарплата по итогам первого полугодия, по данным городской Контрольно-счетной палаты, составляла 38,8 тысячи рублей. За вычетом налогов «на руки» выходило всего 33,7 тысяч рублей.

При этом водителям бензовозов предлагается 230 тысяч рублей – это самое высокое предложение из размещаемых на открытых площадках вакансий.

Второе, третье и четвертое места занимают разработчики IOS и Android – им готовы платить по 200 тысяч в месяц.

На пятом месте оказались агрегатчики: специалистам по обслуживанию и ремонту техники обещают 185,5 тыс рублей.

На шестом и седьмом местах опять программисты – разработчики Python и Битрикс могут зарабатывать от 180 тыс рублей.

В затылок им дышат кузнецы – предлагаемая зарплата 179 тыс 900 рублей и восьмое место в рейтинге.

На девятом месте – директор производства с зарплатой от 170 тысяч рублей.

Замыкает десятку водолаз – 150 тысяч рублей в месяц.

«Понятно, что доля таких вакансий в общей массе предложений невелика, – отмечают авторы исследования. – 40,5% от всех вакансий приходится на профессии с зарплатой от 40 до 60 тыс рублей. От 25 тыс до 40 тыс рублей. – 21,1%; договорная – 24,5%; от 15 тыс до 25 тыс руб. – 3,55%. А вот выше 100 тысяч предлагают в 0,8% вакансий. Есть предложения и меньше 15 тыс рублей, но их всего 0,2%».

Севастополь, Лиана Макоба

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