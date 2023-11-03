В Корпорации развития Крыма анонсировали отставки

Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал отставки в АО «Корпорация развития Республики Крым».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», недовольство вызвало отсутствие санкций к тем, кто не исполняет инвестиционные соглашения.

«Необходимо определить штрафные санкции за нарушение сроков исполнения проекта и прописывать их при заключении договора с потенциальным инвестором. На данном этапе, кроме расторжения соглашения, никаких мер наказания недобросовестного исполнителя нет. А значит, может быть нанесен ущерб экономике республики: сроки реализации проекта срываются, налоги не выплачиваются, рабочие места не создаются. Это демонстрация неэффективной и слабой работы, – заявил Аксенов. – Подход и отношение к поставленным задачам должны поменяться, или будет поставлен вопрос о принятии кадровых решений. Беру деятельность Корпорации на особый контроль».

Симферополь, Олег Яковенко

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