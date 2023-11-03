На Украине заявили о сокращении производства зерна в 2024 году

Урожай зерна в 2024 году в Украине будет меньше – об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главная причина – сокращение рентабельности производства. В связи с этим в стране будут засеяны далеко не все поля.

«Математика показывает, что для некоторых компаний лучше заплатить арендную плату и не сеять, чем потерять результат работы за год», – заявил министр.

Ситуацию усугубляет погода: из-за осенней почвенной засухи озимые находятся в плохом состоянии, прогнозируемая урожайность снижается. Многим производителям даже рекомендуют провести перепосев: засеять поля, выделенные под озимые, второй раз, но уже другими культурами.

Между тем, эксперты отмечают, что деградация украинского аграрного сектора приобрела необратимый характер: урожай сокращается, убытки растут, невозможность реализовать товар снижает его цену, что приводит к банкротству аграриев. В зоне риска оказались не только агрокомпании, ведущие бизнес на востоке и юге страны, но и те, кто не смог реструктурировать свою ликвидность.

Киев, Платон Ефимчук

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