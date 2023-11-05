Украина пытается варьировать тактику ударов по Крыму

Украина выпустила по Крыму 15 ракет – об этом сообщили в Минобороны.

Как уже сообщал «Новый День», попытка атаковать судостроительный завод имени Бутомы в Керчи была предпринята накануне вечером. 13 были сбиты силами ПВО.

«В результате попадания ракеты был поврежден один из кораблей на заводе», – уточнили в ведомстве.



Подробности нападения изложил telegram-канал Рыбарь:

«После продолжавшихся два дня подряд налетов украинских беспилотников на Крым мы предположили, что за этим последует ракетный удар по объектам на полуострове. И, к нашему сожалению, оказались правы: ВСУ атаковали Керчь.

Четыре бомбардировщика Су-24М из Днепропетровской и Запорожской областей осуществили пуск восьми крылатых ракет Storm Shadow/SCALP в направлении Крыма.

Для отвлечения и перегрузки систем ПВО в Херсонской и Запорожской областях истребителями МиГ-29 и Су-27 были выпущены несколько противорадиолокационных ракет HARM и обманок AGM-160 MALD.

Для перехвата вылетели два истребителя МиГ-31БМ. Но одновременно украинцами был предпринят отвлекающий удар по мысу Тарханкут противокорабельной ракетой «Нептун», которая была сбита МиГом к северо-западу от полуострова.

В это же время восемь «Штормов» по маршруту через Днепрорудное и Пологи долетели до Азовского моря, где по ним начали работать из комплексов С-400 и ЗРПК «Панцирь-С1». Ракеты при этом маневрировали («змейкой»), меняя маршрут и высоту.

Шесть Storm Shadow были сбиты 31 дивизией в 50 км к северу Крымского моста и над Керчью. Одна ракета была подбита прямо над заводом «Залив». Осколками, предварительно, был нанесен урон кораблю рядом с причалом (хотя на имеющихся в Сети кадрах видно попадание по одному из цехов). Ещё одна упала в воду неподалеку от завода.

Спустя ещё некоторое время из того же района были выпущены ещё три «Шторма», которые были успешно сбиты над Бердянском.

Тем не менее, сегодняшняя атака демонстрирует то, как пытаются варьировать тактику украинские формирования, перегружая ПВО и отвлекая налетами с разных сторон. И лишь благодаря работе подразделений противовоздушной обороны удалось избежать жертв».

Симферополь, Олег Яковенко

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