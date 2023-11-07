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Вторник, 7 ноября 2023, 10:17 мск

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Украина пыталась атаковать Крым 17 беспилотниками

Украина предприняла попытку массированной атаки Крыма беспилотниками: сегодня утром в сторону полуострова было отправлено 17 БПЛА самолетного типа.

Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО 9 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено и 8 перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым.

Не менее 5 из них сбито над акваторией Севастополя.

«По данным Спасательной службы Севастополя обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке. Возникло небольшое возгорание, – рассказал губернатор Михаил Развожаев. – В 05:19 возгорание ликвидировано, пострадавших нет».

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2023, РИА «Новый День»

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