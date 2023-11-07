Помощника командующего ВСУ взорвали гранатой, оказавшейся среди подарков

Помощник командующего ВСУ Валерия Залужного погиб, подорвавшись гранатой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о 39-летнем майоре Геннадии Частякове. 6 ноября он отмечал день рождения, взрыв произошел, когда он распаковывал подарки от коллег.

«Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца, – рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко. – Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.

В квартире полиция обнаружила еще 5 таких неразорванных гранат. Их отправят на экспертизу.

Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, подарившего роковой подарок. В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще 2 аналогичных гранаты».

Отметим, что 13-летний сын мужчины тяжело ранен, его госпитализировали.

Коллегой, подарившим гранты, оказался полковник Тимченко.

Тот заявил, что сам решил сделать такой подарок, положив в деревянную коробку бутылку виски Black Label и 6 гранат.

И предупредил Частякова: «Тебя удивить тяжело – поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски». Это подтвердили и три свидетеля, при которых полковник вручал подарок.

«Придя домой Частяков по какой-то причине сорвал кольцо на гранате, после чего прозвучал взрыв. Зачем он это сделал? Неофициальные источники СМИ поясняют это тем, что он принял гранаты за сувениры-рюмки и решил их вскрыть, – анализируют официальную версию украинские СМИ. – Но эти же источники говорят, что коллега, который подарил гранаты, сразу сказал имениннику, что они боевые. И не совсем понятно, как можно спутать боевую гранату с сувениром-рюмкой».

Вторая группа версий – сработало неизвестное взрывное устройство, когда Частяков пытался открыть пакет с подарками или один из подарков. Об этом, в частности, написал главком ВСУ Валерий Залужный и рассказала СМИ супруга погибшего.

Эту версию уже активно подхватили сторонники экс-президента Петра Порошенко, которые намекают на связь гибели помощника главкома со слухами о конфликте между Залужным и Зеленским.

Киев, Платон Ефимчук

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