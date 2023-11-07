Внезапно: Зеленский заявил, что выборы на Украине выгодны России

Выборы на Украине сейчас не ко времени и выгодны только России – об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вечером 6 ноября. Это заявление вызвало неоднозначную реакцию в политических кругах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители украинской власти вполне официально в последнее время говорили, что рассматривается возможность проведения выборов президента в марте 2024 года. Об этом сообщал, например, глава МИД Дмитрий Кулеба, а в минувшую пятницу советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что есть свои аргументы за и против проведения выборов и сейчас они как раз оцениваются и взвешиваются. По словам Подоляка, решение проводить выборы или нет будет принято в течение месяца-полутора.

Однако уже через день Зеленский как бы озвучил решение – выборы не проводить.

«Почему? Не исключено, что он таким образом среагировал на несколько информповодов. Вчера нардеп Алексей Гончаренко сказал, что Зеленский уже дал команду готовиться к выборам президента. А сегодня в прошла информация, что в Раде уже готовится законопроект, которым регулируется вопрос проведения выборов во время военного положения. При этом украинский политикум и без того уже несколько недель сильно возбужден слухами о предстоящих выборах. В частности, именно их вероятностью, по одной из версий, объясняется появление статей в западных СМИ о нарастающем конфликте между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, который потенциально является главным конкурентом действующего президента на выборах. То есть, сама по себе тема выборов уже запустила ряд весьма острых процессов. Возможно именно поэтому Зеленский и решил сделать заявление на тему «выборов не будет», чтоб ситуацию успокоить», – анализируют ситуацию СМИ.

Впрочем, заявление Зеленского не означает, что выборов действительно не будет.

Точно сказать об этом можно будет лишь в конце декабря. По закону, президентская кампания должна стартовать за 90 дней. То есть – 31 декабря. И если к тому времени Рада не поменяет Избирательный кодекс, который запрещает проведение выборов во время военного положения (а его президент Украины уже предложил продлить до 14 февраля), то, соответственно, и выборов в срок не будет.

Киев, Платон Ефимчук

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