ВСУ пытались подорвать железнодорожный состав в Крыму новым способом

ВСУ попытались подорвать железнодорожный состав с нефтепродуктами в Джанкое, впервые применив так называемое минирование дронами – из-за невозможности подобраться ближе.

«По нашей информации, диверсанты заранее приземлили шесть БПЛА со взрывчаткой вдоль железки – по предполагаемому пути следования состава. СВУ перевели в режим ожидания с активацией по уровню шума. Предполагая, что оно сработает, когда мимо проедут цистерны с топливом. Не сработало, – пишет telegram-канал Mash. – Все шесть БПЛА-мин были заблаговременно обнаружены и обезврежены специалистами».

Официальные органы эту информацию пока не комментируют. Ранее о подобных способах минирования не сообщалось.

Джанкой, Мирослава Мельник

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