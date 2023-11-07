Во время атаки БПЛА серьезно пострадал один из жителей Севастополя

Власти Севастополя уточнили информацию по сегодняшней атаке беспилотников.

Как уже сообщал «Новый День», всего было замечено 17 БПЛА самолетного типа. 9 из них уничтожено и 8 перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым.

Не менее 5 из них сбито над территорией Севастополя. Обломки от одного упали на крышу частного дома в Андреевке, пожар быстро потушили.



«По уточненной информации от Спасательной службы Севастополя обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина. У него перелом руки, проникающее ранение грудной клетки и живота, состояние тяжелое, – рассказал губернатор Михаил Развожаев. – Также зафиксирована информация о падении фрагментов сбитых беспилотников в районе Качи.

Серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано».

Севастополь, Олег Яковенко

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