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Вторник, 7 ноября 2023, 10:18 мск

Новости Крым

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Во время атаки БПЛА серьезно пострадал один из жителей Севастополя

Власти Севастополя уточнили информацию по сегодняшней атаке беспилотников.

Как уже сообщал «Новый День», всего было замечено 17 БПЛА самолетного типа. 9 из них уничтожено и 8 перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым.

Не менее 5 из них сбито над территорией Севастополя. Обломки от одного упали на крышу частного дома в Андреевке, пожар быстро потушили.

«По уточненной информации от Спасательной службы Севастополя обломки от сбитого БПЛА также упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина. У него перелом руки, проникающее ранение грудной клетки и живота, состояние тяжелое, – рассказал губернатор Михаил Развожаев. – Также зафиксирована информация о падении фрагментов сбитых беспилотников в районе Качи.

Серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано».

Севастополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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