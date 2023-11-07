В Крыму будет дорожать такси – это связано как с новым законодательством, так и с экономической ситуацией.

Как уже сообщал «Новый День», согласно новому федеральному закону, работать в такси могут только самозанятые, индивидуальные предприниматели либо те, кто заключил договор с агрегатором или таксопарком. Машины необходимо оснастить тахографами для учета времени, ОСАГО нужно оформлять по тарифам для перевозчиков, а рабочее время теперь ограничено (например, самозанятые не могут работать более 40 часов в неделю и 10 часов в сутки).

Свой закон – пока только в первом чтении – принял и Госсовет Крыма. Новые правила ужесточают требования к автомобилям: в качестве легкового такси могут использоваться электромобили или машины с экологическим классом не ниже Евро-2 (к 2027 году класс постепенно повысят до уровня Евро-5). Перевозчик должен быть обязательно зарегистрирован в РК: это требование вывели для увеличения доходной часть республиканского бюджета.

Сейчас в Крыму есть компании, которые имеют право работать на всей территории РФ. В итоге зарабатывают они на полуострове, а налоги платят по месту регистрации – например, в Москве или Краснодаре.

«Эра дешевых такси заканчивается», – прокомментировал ситуацию председатель Крымской территориальной организации межрегионального профсоюза работников пассажирского транспорта «Таксист» Андрей Козарь.

Он отметил, что услуги такси будут дорожать во-первых, из-за роста цен на топливо и новые машины, во-вторых, из-за требований новых законов: машину нужно, как минимум перекрасить в разрешенный цвет (желтый, серый, черный, серый) и брендировать. При этом только обклейка такси стоит 10 – 20 тысяч рублей.

Требование зарегистрировать перевозчка в РК тоже может отразиться на стоимости поездки, так как это снижает конкуренцию.

Симферополь, Лиана Макоба

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