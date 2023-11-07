Венгрия угрожает наложить право вето на вступление Украины в ЕС

Советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать начало переговоров с Киевом о вступлении в Европейский союз (ЕС).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 8 ноября Еврокомиссия представит отчет о реформах в Молдове, Украине и шести балканских странах, стремящихся стать членами Евросоюза. Основное внимание уделяется Украине, которая, по мнению Комиссии, готова начать переговоры о вступлении, хотя главные требования, выдвинутые ЕС страной еще не выполнены.

Однако правительство Венгрии угрожает применить вето на следующем саммите ЕС в декабре, на котором лидеры европейских правительств должны будут ратифицировать рекомендации комиссии.

Украина принимает законы, которые делают жизнь венгров в стране невыносимой, заявил Орбан в интервью Нидерландской телерадиовещательной корпорации. Один из таких законов обязывает национальные меньшинства получать не менее 70% образования на украинском языке.

Таким образом, дети, растущие в венгерскоязычной семье в Украине, будут сильно отставать в школе, – говорит Балаж Орбан. – Мы не можем с этим согласиться. Позиция Венгрии кристально ясна: пока существует этот закон, не может быть никаких дискуссий с украинцами об их интеграции в Евросоюз».

На Украине и ряд политиков в Европарламенте заподозрили Венгрию в манипуляции: Брюссель отказывается выплачивать стране субсидии ЕС – более 20 миллиардов евро, до тех пор, пока в Венгрии не решат проблемы с коррупцией и грубым нарушением закона. И правительство Орбана может использовать ситуацию с Украиной как разменную монету: Венгрия снимет право вето только в том случае, если страна получит миллиардные субсидий ЕС.

В Будапеште подобные обвинения категорически отрицают, заявляя, что всегда поддерживали движение Украины в Евросоюз, но «закон о языке» все изменил.

Отметим, до 2022 года на Украине, по официальным данным, проживало около 150 тысяч венгров. Сейчас осталось около 100 тысяч.

Будапешт, Платон Ефимчук

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