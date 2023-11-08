Загадка крымской СЭЗ: число и качество участников снижается, а инвестиции стремительно растут

Правительство Крыма в очередной раз удивляет математической эквилибристикой: число участников Свободной экономической зоны стремительно снижается, а доходы растут как на дрожжах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», плановые показатели функционирования свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма на 2024 год отличаются от прошлогодних.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», опубликовано постановление крымского правительства 1918-р относительно того, как будет функционировать СЭЗ Крыма, созданная в 2014 году.

В разных документах и докладах показатели, относящиеся к свободной зоне, различаются.

Например, Единый реестр участников СЭЗ содержит 1996 строк – столько проектов прошло через этот список с момента его открытия девять лет назад.

В Сводном годовом докладе совмина Крыма за 2022 год сказано:

«На территории Республики Крым зарегистрировано 1210 участников СЭЗ, которыми реализуется 1303 инвестиционных проектов с заявленным объемом инвестиций более 170 млрд руб. и планируемым созданием 60 тыс. рабочих мест».

Из другого документа Совмина следует, что реально действующих участников зоны сейчас 101. Согласно плану, в будущем году их станет еще на четверть меньше – останется 74.

На днях спикер крымского парламента Владимир Константинов привел свои данные: «Всего в республике зарегистрировано 1153 участника СЭЗ, которые реализует 1237 инвестиционных проектов. За период функционирования СЭЗ … создано более 82,3 тысяч рабочих мест, в том числе порядка 3,5 тысяч – с начала 2023 года». По его словам, с начала 2023 года республика получила около 26 млрд рублей инвестиций – почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кто же обеспечил такую прибыль?

С начала текущего года в зону вступили 56 субъектов. Первым туда записалось симферопольское ООО «АТМ-Крым»: уставный капитал – 10 тыс рублей, работает 1 человек, торгует в розницу лекарственными средствами. Все финансовые показатели трех прошлых лет (доходы, прибыль) – нули.

В середине списка новичков – судакское ООО «Алчак». Те же 10 тыс уставного капитала, тоже один работник, который держит ресторан и оказывает услуги по доставке продуктов питания. Правда, у него была прибыль – целых 131 тыс руб.

Последним (на 1 ноября) – в качестве участника СЭЗ зарегистрировался ООО Торговый дом «Стройград». Его единственный работник торгует оптом лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, снимает комнату в офисном центре.

При таком качестве новых участников СЭЗ свежий совминовский документ оптимистично предполагает, что объем налогов, которые уплатят участники СЭЗ в 2024 году увеличится: запланирована сумма 41 млрд 88 млн. рублей против 38 млрд 225 млн, которые планировали на текущий год.

Напомним, одним из аргументов за присоединение потенциальных инвесторов к СЭЗ были именно налоговые послабления. Они освобождались от налогов на имущество, на начальном этапе – на землю, для многих видов деятельности предусматривались льготы по налогу на прибыль.

Симферополь, Ольга Картошина

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