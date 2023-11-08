Правительство России выделило более 600 млн рублей на трассу Новороссийск – Керчь

Правительство России выделило из резервного фонда 611,1 млн рублей на реконструкцию и строительство федеральной автотрассы А-290 Новороссийск – Керчь. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе кабмина, 321,1 млн рублей из озвученной суммы планируется направить на ремонт 27-километрового участка дороги в Краснодарском крае для увеличения транспортной доступности морского порта Тамань.

Остальные средства пойдут на продолжение строительства развязки с железной дорогой в районе 16-го километра трассы, чтобы избежать пробок и снизить аварийность.

Напомним, в рамках строительство и реконструкции автодороги А-290 «Новороссийск – Керчь» на участке с 52-го по 73-й км планируется возвести 10 мостов и путепроводов, сделать 3 транспортные развязки и 2 надземных пешеходных перехода. На отрезке с 73-го по 100-й км построят 6 путепроводов,1 мост, 3 развязки и 3 надземных пешеходных перехода. Строящиеся участки станут продолжением обхода Анапы с 47-го по 52-й км, который открыли для движения в конце прошлого года.

Керчь, Олег Яковенко

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