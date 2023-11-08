На Украине заявляют о катастрофических результатах посевной кампании: поля озимой пшеницы сократились в 2 раза к посевам 2021 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего текущей осенью засеяно 3,5 млн га пшеницы. По мнению экспертов, это аномально мало: урожай снизится минимум вдвое.

Ситуацию объясняют, во-первых, резким падением цен на основные аграрные культуры, формирующие украинский экспорт. Так, по сравнению с весной 2022 года, мировые цены на пшеницу и рапс снизились вдвое, на кукурузу и сою – в полтора раза.

Серьезную лепту в сокращение посевов внесла погода: со второй половины августа началась засуха, на большинстве территорий Украины осадков не было 50-60 дней. Дожди во второй половине октября ситуацию не исправили – влаги для оптимальной вегетации недостаточно.

При этом большинство аграриев уже вложили выручку, полученную от экспорта, в посевную на сухих полях, надеясь на дожди.

«И что в этой ситуации делает Кабмин? Принимает новые правила экспорта. В них главный акцент делается на борьбу с зерновыми схемами, невозвратом валютной выручки в страну и злоупотреблениями по возмещению НДС. Это составляющие, которые влияют на наполняемость бюджета, – пишет telegram-канал «Резидент». – Однако выполнить новые требования Кабмина для многих компаний будет проблематично, в частности, по срокам возврата валютной выручки в страну (их сократили со 180 до 90 дней). Ведь, как правило, за товар платят не сразу после его отгрузки. То есть, чтобы уложиться в сроки, компаниям придется отдавать государству свои средства, а это будет способствовать еще большему вымыванию денег у аграриев, которые и так страдают из-за падения цен на зерно и роста стоимости удобрений, семян, топлива».

Последний фактор уже является для многих аграриев критическим. Удобрения, семена, средства защиты растений подорожали с начала 2022 года вдвое, а закупочные цены на зерно – упали почти вдвое. Плюс половину ценника съедает логистика. Поэтому многие фермеры получили за урожай вдвое меньше, чем вложили в него.

«В убытках по итогам сезона – более 90% небольших хозяйств с земельным парком до 500 га, – отметил глава Союза украинского крестьянства Иван Томич. – Среднему и большому бизнесу немного легче, но и там ситуация на грани катастрофы. Не исключено, что весной у нас появятся «гуляющие» площади – многие просто не станут сеяться». В Минагрополитики уверяют, что поддержат аграриев: уж подготовлен проект постановления об увеличении лимита кредитования до 150 млн грн. Правда, признаю в ведомстве, потребность в таких кредитах по агросектору достигает 50 млрд грн в год.

Пессимистический сценарий, когда аграрии не получат кредитов, а погода не даст поводов для радости, грозит тем, что в следующем году сократится экспорт пшеницы и рапса. Посевы последнего на юге в критическом состоянии.

При этом именно зерновые и масличные (среди которых значительная часть пшеницы и рапса) являются ведущими статьями экспорта. По данным ГМСУ, за 9 месяцев текущего года от поставок за границу зерновых Украина получила 5,73 млрд долларов, масличных – 3,32 млрд. Для сравнения – экспортная выручка продукции металлургии за этот же период составила 1,62 млрд долларов.

Киев, Платон Ефимчук

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