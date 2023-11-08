В Крыму ожидаются сильные ливни

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью и утром 9 ноября на полуострове ожидаются дожди; в южных, центральных и восточных районах – сильные. Ветер сменит направление с юго-западного на северо-западное и усилится до ветра 17-22 метров в секунду.

Днем воздух прогреется максимум до +16, в ночь на 10 ноября возможны заморозки – до -1.

Отметим, что суббота, 11 ноября, ожидается сухой и теплой – до +20. Но уже в воскресенье снова похолодает, пойдут дожди.

Симферополь, Лиана Макоба

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