В Ялте начали массово сносить гаражи

В Ялте взялись за возведенные гаражи.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, из 50 самовольных объектов, снесенных в октябре, 23 – это гаражи, которые без разрешения были построены на улицах Мисхорской и Таврической, а также в переулках Киевский и Григорьева. Часть из них собственники убрали сами.

Сейчас оформляются документы на снос еще полсотни гаражей в Массандре. Напомним, если собственник отказывается убрать самострой, его сносят за счет города, а потом выставляют владельцу счет.

Ялта, Лиана Макоба

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