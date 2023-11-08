В Ялте начали массово сносить гаражи

В Ялте взялись за возведенные гаражи.
Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, из 50 самовольных объектов, снесенных в октябре, 23 – это гаражи, которые без разрешения были построены на улицах Мисхорской и Таврической, а также в переулках Киевский и Григорьева. Часть из них собственники убрали сами.
Сейчас оформляются документы на снос еще полсотни гаражей в Массандре. Напомним, если собственник отказывается убрать самострой, его сносят за счет города, а потом выставляют владельцу счет.
Ялта, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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