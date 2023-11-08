В Крыму существенно завышают цены на социальные продукты

В Крыму торговцы завышают цены на социальные продукты. Об этом заявил премьер-министр РК Юрий Гоцанюк по итогам мониторинга, проведенного министерством промышленной политики республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на рынках Феодосии и Коктебеля практикуют «цену по запросу»: ценники на большую часть товара во время проверки отсутствовали, а озвученная продавцами стоимость превышала рекомендуемые цены. Кроме того, не везде работают социальные лавки.

Почтив половине проверенных торговых точек в Сакском районе отмечено превышение рекомендуемых цен на сахар-песок – до 20% и овощи борщевого набора – на 14%.

В каждой третьей точке Красногвардейского района (все они – магазины несетевой розницы) зафиксировано превышение рекомендуемых цен на овощи борщевого набора в среднем до 20%.

Симферополь, Лиана Макоба

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