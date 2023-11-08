Предлагается субсидировать железнодорожные билеты в Крым

Действующие сегодня в Крыму логистические схемы не могут компенсировать закрытие аэропорта Симферополя. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», в 2021 году турпоток в Крым, согласно данным крымского правительства, достиг рекордных значений за всю туристическую историю полуострова – 9,5 млн человек. В текущем году ожидают не более 4,5 млн.

«Аэропорт Симферополя принимал более 5 млн пассажиров в год, и полностью компенсировать эти потери невозможно, как ни выстраивай наземную логистику, – говорит Аксенов. – Все, что возможно сделать в сложившейся ситуации, мы делаем. Это и увеличение количества поездов и вагонов, и ускорение досмотровых процедур на Крымском мосту, и использование сухопутного маршрута. Такой комплекс мер в целом доказал свою эффективность. Хотя есть и определенные ограничения, связанные, например, с пропускной способностью Крымской железной дороги и, конечно, с вопросами обеспечения безопасности».

По мнению главы Крыма, для улучшения ситуации нужны меры на федеральном уровне: расширение сети маршрутов из регионов в Крым, организация скоростного железнодорожного сообщения, а также снижение стоимости билетов за счет государственных субсидий.

Симферополь, Лиана Макоба

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