Банки начали блокировать счета украинцев под предлогом идентификации

Украинские банки начали блокировать счета клиентов-физлиц под предлогом идентификации. Проверки длятся несколько дней, все это время пользоваться своими деньгами владельцы счетов не могут.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», банки начали массовые видеопроверки, чтобы удостовериться, что счетом пользуется только его владелец, а не посторонний.

Опасения банкиров обоснованы: аренда банковских счетов уже превратилась в бизнес – чтобы подзаработать, украинцы начали сдавать счета в аренду в среднем за 500 грн в неделю, а иногда – вообще перепродают их третьим лицам. Чаще всего чужими счетами интересуются депутаты, политики, чиновники, судьи и прочие PEPs (Politically Exposed Person), которым принудительно закрывали счета в банках.

В принципе, у большинства украинцев, никому ничего не передававших, в связи с проверками не должно было возникать проблем: видео-чат с банкиром можно включить и через мобильный телефон, чтобы быстро переговорить с менеджером, подтвердив, что картой пользуется хозяин. Но проблема оказалось в том, что перед такой идентификацией банки блокируют клиентам счета и вынуждают их дожидаться прохождения всей небыстрой процедуры.

«Банк заблокировал счет под видом того, что они устроили проверку, именно ли я пользуюсь своей картой. Потом, когда я вышел на связь, банк счет так и не разблокировал, хотя писал, что после видеосвязи даст пользоваться банком и дальше. И дальше не отдают средства и не разблокируют», – жалуется один из проверенных.

«Подтвердил. Никакой обратной связи. Глухо. Подтвердил повторно. Счет заблокирован. Сказали ждать 48 часов», – говорит другой.

«Банк запросил какую-то проверку по видео-чату и заблокировал мне карту с деньгами. Деньги мне срочно нужны, но мне сказали ждать звонка 5 дней. Для меня это неприемлемо, ибо нужны срочно свои средства», – возмущается третий.

В банках блокировку на 5 суток объясняют необходимостью провести более глубокую проверку после видео-идентификации: «Некоторые платежи могут требовать дополнительной проверки, из-за чего карта может быть временно ограничена. Наши специалисты связались с вами для уточнения информации по платежам. Ждем от вас подтверждающие документы. Ваш вопрос на контроле. По результатам проверки с вами свяжутся ответственные работники».

Отметим, что в действующем законодательстве Украины нет запрета на передачу банковских счетов в пользование третьим лицам. Но этот пункт прописан в базовых договорах, которые подписывают банки с физлицами при открытии счетов. Финансисты оставляют за собой право блокировать и принудительно закрывать счета клиентам за нарушение условий их договоров. И, по всей видимости, банкиры решили, что пришла пора воспользоваться этим правом.

Киев, Платон Ефимчук

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