Крымчанина отправили в колонию строго режима за то, что он обворовал бабушку

Жителя Джанкоя отправили в колонию строго режима за то, что он обворовал родственницу.
Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Крыма, мужчина в мае-июне текущего года жил в квартире своей бабушки в Джанкое и выносил из дома бытовую технику, деньги и ювелирные изделия. Ущерб, причиненный пожилой женщине, превысил 100 тысяч рублей.
На суде крымчанин вину признал. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил его к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Джанкой, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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