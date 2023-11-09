В Крыму значительно выросла смертность на дорогах

В Крыму растет смертность на дорогах. Об этом заявил начальник управления ГИБДД МВД по РК Анатолий Борисенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за 10 месяцев текущего года на территории Крыма произошло 1 тысяч 154 ДТП с пострадавшими, это почти на 10% ниже, чем за аналогичный прошлогодний период. Ранения получили 1 тысяча 449 человек – снижение на 11%.

«Но, к сожалению, по погибшим мы имеем рост на 25%», – отметил Борисенко.

Значительная часть пострадавших и погибших в ДТП на дорогах – это водители и пассажиры мотоциклов, мопедов, скутеров и велосипедов.

По словам начальника крымской ГИБДД, чаще всего ДТП происходят из-за нарушения правил обгона и пересечения перекрестков, превышения скорости, выезда на встречную полосу, несоблюдения дистанции, а также управления транспортом в нетрезвом состоянии. Так, в текущем году в Крыму

зафиксировано более 6 тысяч 250 фактов нахождения за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Симферополь, Олег Яковенко

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