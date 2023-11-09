В Крыму здоровые мужики повадились таскать еду у нуждающихся

Жители Керчи возмутились тому, что здоровый и упитанный мужчина забрал продукты, предназначенные для малоимущих.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в крымских магазинах действует акция «Тележка Добра»: делая покупки, можно приобрести продукты питания для нуждающихся и оставить в специальной тележке на выходе. Но зачастую добротой крымчан пользуются не те, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации.

Так, в соцсетях появилось видео, как здоровый мужчина, только что оплативший на кассе пиво, перекладывает себе в пакте продукты из «Тележки Добра».

«Сколько можно, у вас совесть есть, только на днях позорили одного голодающего, сегодня другой, очень упитанный и не инвалид», – оставил возмущенный комментарий автор видео.

Другие комментаторы отмечают, что позорить таких людей бесполезно. Надо просто ограничить доступ к тележке.

Керчь, Лиана Макоба

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