Глава Крыма опять грозит чиновникам отставками

Глава Крыма Сергей Аксенов опять грозит чиновникам отставками: на этот раз – за срыв сроков сдачи объектов в рамках федеральных и республиканских программ. Вопрос обсуждался сегодня на совещании по проблемным вопросам муниципальных образований.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с понедельника, 13 ноября, заместители председателя Совета министров РК начнут проверять объекты, где существует риск не закончить работы до конца текущего года.

«Уже сейчас видно, какие муниципалитеты и министерства отстают от графика и могут сорвать установленные сроки. Все проблемные моменты возникают по чисто субъективным причинам – персональной недоработке ответственных лиц, – заявил Аксенов. – Поэтому, если за неделю не будет положительной динамики по выполнению работ, будем принимать кадровые решения, не дожидаясь конца года».

Симферополь, Лиана Макоба

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