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Четверг, 9 ноября 2023, 13:49 мск

Новости Крым

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В Крыму взлетели цены на заграничные туры

В Крыму значительно подорожали заграничные туры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», более всего, по данным управления федеральной службы статистики РК, поднялись цены на поездки в Египет – на 98,82% и в ОАЭ – на 68,22%. Цены в Турцию и страны Закавказья подорожали в 1,5 раза; в Беларусь – на 45%.

Кстати, отдых на черноморских курортах, включая Крым, тоже дорожает, но не так быстро – на 38%.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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