В Крыму ограничили возможность сделать аборт

Частные клиники Крыма больше не будут делать аборты. По словам министра здравоохранения Республики Крым Константина Скорупского, негосударственные медицинские учреждения официально уведомили Минздрав РК «о своем добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь искусственное прерывание беременности в Крыму будет проводиться только в государственных медорганизациях.

«Обратившись за проведением аборта в государственную медицинскую организацию, женщина сможет принять взвешенное и обдуманное решение относительно сохранения или прерывания беременности, поскольку будет информирована о действующих мерах социальной поддержки семей с детьми, а также пройдет психологическое консультирование, – говорят в Минздраве. – Специалисты помогают женщине разобраться в себе и мотивах своего решения, информируют о возможных мерах поддержки со стороны государства».

По данным ведомства, за девять месяцев 2023 года доабортное медико-психологическое консультирование в Крыму прошли 1 тысяча 37 беременных женщин (100% от всех направленных), из которых решили сохранить беременность 219 женщин или 21,1% (за аналогичный период 2022 года – 10,1%).

«Кроме того, следует также отметить, что с сентября 2024 года препараты, используемые для прерывания беременности, внесены в список лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету, – добавляют в Минздраве. – То есть, такие препараты будут продаваться исключительно при предъявлении рецепта, установленной формы. Соответствующие изменения внесены в приказ Минздрава России».

Отметим, социологи давно пришли к выводу, что любые ограничения на прерывание беременности ведут к росту подпольных абортов и увеличению женской смертности.

Симферополь, Лиана Макоба

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