Розы пахнут деньгами: сколько готовы отдать за королеву цветов в разных городах России

В России начались осенние посадки многолетних растений.

В частности, роз, которые в больших количествах и по очень разным ценам закупают городские администрации и другие уполномоченные органы.

Оказалось, что розы перестали быть южным растением. И цена саженцев напрямую не связана с климатом местности, которую ими собираются украсить.

Так, южный Симферополь готов потратить на розы более 3 млн руб:

объявлено о закупке саженцев по 353 руб за штуку. Розы разных расцветок высадят в количестве 8 тыс 748 штук. Их сажают в городе каждый год, но они имеют свойство исчезать – из парков, с улиц, особенно – с площади Ленина, из-под окон правительства и главы республики, где их каждую весну сотнями высаживают на память о себе выпускники школ.

Удалось найти цену чуть ниже. По 350 руб за саженец парковой розы заплатила администрация города Павловска в Воронежской области.

Управление благоустройства города и капитального строительства Алушты (Южный берег Крыма, поближе к тому самому парку Чаир, чьи распускающие розы увековечили в песне композитор Листов и поэт Афанасьев) уже выбрало поставщика и купило саженцы роз по 710 руб.

Саратов покупает розы чайно-гибридные по 533 руб за кустик.

Небедный «Росатом» для Курской атомной станции готов был купить розы по 1 тыс 8 руб за штучку. Но на аукцион была подана всего одна заявка, его признали несостоявшимся.

Но в той же Курской области есть Железногорский дом-интернат ветеранов труда. Он, оказывается, занимается предпринимательской деятельностью (так в конкурсной документации). И не пожалел заработанных денег, чтобы порадовать своих обитателей, которые платят за день пребывания там не менее 1 тыс руб. Большую часть саженцев роз и шиповника (дикой розы), включая черенки и отводки, купили по цене 630 руб, но 12 штук – особенных – по 1 тыс 314 руб 67 коп.

Климат в рабочем посёлке Кольцово (Новосибирская область) гораздо суровее, чем в Крыму и Курске, но МБУ «Фасад» и там выращивает розы, покупая по 950 руб за саженец.

И все рекорды щедрости бьет Управление муниципального заказа администрации города Владимира. В 2020-2022 годах оно покупало розы по 1 тыс 610 руб у ООО «Движение», в том же Владимире. Весной этого года та же Зуевская О. С (ответственное должностное лицо) нашла подороже – по 2 тыс 236 руб 67 коп. По такой цене договорились с московским ООО «Плантерра», 200 саженцев обошлись городу в 447 тыс 334 руб.

У этой «Плантерры» обширные связи. Она имеет миллионные договоры на поставки рассады цветов московским лесопаркам, луковиц тюльпанов на ВДНХ и Нижегородскому кремлю, Воронежу, Ярославлю и Костроме.

Единственный владелец и руководитель «Плантерры» – Юрий Бондаренко. Он же является гендиректором и единственным работником подмосковного ООО «Барт Фаассен рус» (торговля семенами). Владелец этой организации – Фаассен Хюберт Петер Марие. Обороты там нулевые, но, возможно, потенциальных заказчиков луковиц и саженцев завораживает эта простая голландская фамилия.

Симферополь, Ольга Картошина

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