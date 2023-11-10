Число долларовых миллиардеров на Украине сократилось в разы

На Украине почти в 5 раз сократилось число долларовых миллиардеров: если в 2022 году их было 9, о сейчас только 2. Оценку состояний олигархов провело издание New Voice.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», список самых богатых бизнесменов публикуется на Украине с 2006 года, и за это время перечень миллиардеров никогда не был столь коротким. Да и весь список богатейших украинцев сократился со 100 до 30.

Первую строчку занимает Ринат Ахметов (СКМ) с состоянием 6,59 млрд долларов, за год его состояние сократилось на 43%.

На втором месте Виктор Пинчук (EastOne) – 1,72 млрд долларов, что на 34% меньше, чем год назад.

Третьи в списке Петр и Алексей Порошенко (Roshen) потеряли 37% своего капитала и выбыли из группы миллиардеров – у них всего 954 млн долларов.

Самые большие потери в течение года понесли Валим Новинский (Смарт-холдинг) и Игорь Коломойский (Приват) – соответственно 65% и 55%. С состояниями в 852 и 632 млн долларов они занимают 8 и 9 места рейтинга.

А наибольшая прибыль отмечена у владельцев IT-компании Grammarly Максима Литвина (6 место) и Алексея Шевченко (7 место) – их капитал вырос на 124% и сейчас превышает 1,5 млрд долларов (по 865 млн на каждого). Созданный ими сервис занимается автоматической проверкой орфографии. Правда, Литвин и Шевченко уехали из Украины еще 20 лет назад и имеют канадское гражданство, но их неизменно включают в ТОП украинских олигархов.

Киев, Платон Ефимчук

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