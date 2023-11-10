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Пятница, 10 ноября 2023, 09:28 мск

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В основном женат: в Крыму составили демографический мужской портрет

В Крыму составили демографический портрет мужской половины республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в РК зарегистрировано более 888 тысяч мужчин: на их долю приходится 46,3%.

Средний возраст крымчанина – 38,6 (в городе) – 38,9 (на селе) лет, это на 5 лет меньше, чем у женщин.

В трудоспособном возрасте (от 16 до 62 лет) находятся 55% крымских мужчин. Ожидаемая продолжительность жизни в 2022 году составила 66,9 лет.

Семью крымские мужчины обычно создают в возрасте 25 – 34 лет. Примерно треть жената не первый раз. В разводе или статусе вдовца находятся около 2%.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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