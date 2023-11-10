Российские виноделы заявили об остром дефиците кадров – вопрос был поднят на российском Винодельческом форуме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», санкции и импортозамещение увеличило спрос на отечественное вино, а создавать продукт некому. Сегодня нехватка специалистов в винодельческой отрасли составляет 40% – 50%. А из тех, кто работает, большинство достигли пенсионного и предпенсионного возраста.

В Госдуму собираются внести законопроект, разрешающий производителям оплачивать обучение студентов нужных специальностей. Предполагается, что будущие специалисты совместят учебу с работой на винодельнях. А чтобы у работодателя были деньги на оплату обучения, предлагается участников программы освободить от НДФЛ на три года.

Правда, даже если такой закон и будет принят, нет никакой гарантии, что это позволит существенно изменить ситуацию с кадрами. Например, в Крыму заявляют, что агарные вузы не испытывают проблем с набором, но из их выпускников до сельхозпредприятий доходят единицы.

Еще одна проблема – нехватка сырья. По этой причине доля вин из русских, аборигенных сортов винограда (Ростовская область, Краснодарский край, Крым, Дагестан) на отечественном рынке на сегодняшний день не превышает 1,5%.

Развитие этого сегмента напрямую зависит от создания новых питомников, в том числе готовых в большом количестве производить саженцы исключительно автохтонных сортов. Но для этого, в числе прочего, опять же нужны хорошо подготовленные кадры. В итоге виноградари и виноделы на юге России входят в число самых востребованных на рынке труда, но откликаются на многочисленные вакансии единицы.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»