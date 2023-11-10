Рыбарь изложил подробности ночной комбинированной атаки на Крым

Стали известны подробности ночной атаки ВСУ на Крым.

Как уже сообщал «Новый День», минувшей ночью ПВО перехватила над территорией полуострова 2 украинских беспилотника. Предполагается, что БПЛА целились в нефтебазу в Феодосии, но были сбиты.

«За этим последовал удар по пункту базирования Черноморского флота и ФСБ России в Чернорморском, – пишет telegram-канал Рыбарь. – Как минимум одной противокорабельной ракетой «Нептун» противник пытался поразить казарму, но ракета упала в землю неподалеку.

Одновременно с этим в бухту Узкая проникли четыре безэкипажных катера, целью которых были стоящие там катера ЧФ.

По предварительным данным, погибших среди личного состава нет. Но вновь налицо комбинирование противником средств поражения для отвлечения внимания: пока все ожидали «Нептуна», в бухту просочились БэКи.

Вполне объяснимо, почему акцент при сегодняшнем ночном ударе сделан на быстроходных и маневренных катерах: они наиболее эффективны против БэКов и десантных групп противника. Потеря даже нескольких скажется на возможностях ВС РФ и увеличивает вероятность возобновления высадок ГУР в Крыму».

Симферополь, Мирослава Мельник

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