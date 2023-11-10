Пляски с бубнами и повешенный: в Крыму учитель истории напугала родителей методами преподавания

В Крыму учительница истории решила отказаться от старых и скучных методов обучения и внесла в образовательный процесс неожиданный креативчик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», учебный год начался, как обычно: преподаватель истории и обществознания начитывала материал, давала домашние задания и проводила проверочные работы. Но в октябре она преобразилась: начала на уроках прыгать, танцевать и гримасничать, а в тетрадях учеников оставляла странные комментарии и рисунки (например, изображала повешенных человечков).

Родители обратились к руководству школы с просьбой поставить на класс учителя с менее эксцентричной методика, но реакции не последовало.

«Тогда они пришли на урок лично и, увидев очередную педагогическую бесогонку, вызвали полицию, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Учительницу отстранили и, скорее всего, уволят».

Симферополь, Лиана Макоба

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