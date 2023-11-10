В Крыму педиатра обвиняют в причинении смерти школьнику

В Крыму врача-педиатра обвиняют в причинении смерти школьнику.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, трагедия произошла в Симферополе. В сентябре 2022 15-летнему ученику одной из школ после прохождения ежегодного профосмотра была установлена третья группа состояния здоровья и определена специальная медгруппа для занятий физкультурой.

Однако в марте текущего года врач-педиатр, работавшая в школе, зная о наличии у юноши заболевания сердца и ограничений по физнагрузке, оформила медицинский допуск подростка к участию в спортивных играх. Днем 28 марта на школьном стадионе во время эстафеты школьнику стало плохо, его увезли в больницу, где он скончался.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть школьника наступила от кардиомиопатии, осложнившейся острой сердечнососудистой недостаточностью.

Как выяснилось, врач, выписывая допуск к спортивным играм, не потрудилась уточнить, чем именно будут заниматься дети и какова будет предполагаемая нагрузка.

«В настоящее время расследование уголовного дела в отношении врача-педиатра, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности 15-летнему юноше вследствие ненадлежащего исполнения ею своих профессиональных обязанностей, завершено, – сообщили в ведомстве. – Материалы направлены в прокуратуру с целью утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд».

Симферополь, Лиана Макоба

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