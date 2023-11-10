Смертность в Крыму более чем в 1,5 раза превышает рождаемость

В Крыму смертность более чем в 1,5 раза превышает рождаемость.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымстате, за январь-август 2023 года численность населения в республике уменьшилась на 4 тысячи 75 человек. Это произошло за счет естественной убыли – минус 6 тысяч 997 человек, при этом положительное сальдо миграции составило 2 тысячи 922 человека.

За 8 месяцев текущего года в РК родилось 10 тысяч 491 ребенок. Это на 4% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период.

В январе – августе умерли 17 тысяч 488 крымчан (в том числе 55 младенцев).

В целом по республике число умерших превысило число родившихся в 1,7 раза, отметили в Крымстате.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»