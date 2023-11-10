«Это неприемлемо!» Жительницы Севастополя сообщили, сколько должен зарабатывать мужчина

Мужчина не может зарабатывать менее 40 тысяч в месяц – так считает большинство жителей Севастополя, принявших участие в исследовании издания «Информер».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среднестатистическая респондентка хотела бы, чтобы ее мужчина приносил более 200 тысяч рублей в месяц. Есть такие, что надеются на миллиард, но их немного.

Довольно большое количество севастопольских женщин заявило, что согласны на зарплату от 50 тысяч рублей.

Нашлись и те, что заявили: женщина должна зарабатывать самостоятельно и рассчитывать на себя.

Но менее 40 тысяч в месяц все участницы опроса назвали неприемлемой зарплатой для мужчины.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»