«Это неприемлемо!» Жительницы Севастополя сообщили, сколько должен зарабатывать мужчина

Мужчина не может зарабатывать менее 40 тысяч в месяц – так считает большинство жителей Севастополя, принявших участие в исследовании издания «Информер».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», среднестатистическая респондентка хотела бы, чтобы ее мужчина приносил более 200 тысяч рублей в месяц. Есть такие, что надеются на миллиард, но их немного.
Довольно большое количество севастопольских женщин заявило, что согласны на зарплату от 50 тысяч рублей.
Нашлись и те, что заявили: женщина должна зарабатывать самостоятельно и рассчитывать на себя.
Но менее 40 тысяч в месяц все участницы опроса назвали неприемлемой зарплатой для мужчины.
Севастополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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