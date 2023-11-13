В Севастополе пытались поджечь военкомат

Жительница Севастополя попыталась поджечь военкомат.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 11 ноября на улице Ленина. Около 19 часов к военкомату подошла женщина, достала из сумки бутылку с зажигательной смесью и бросила ее в дверь. Начался пожар, который сотрудники учреждения быстро потушили.
«Женщину быстро задержали. Ей оказалась 62-летняя местная жительница, – пишет telegram-канал Baza. – Она была доставлена в отдел, ее мотивы сейчас устанавливаются».
Севастополь, Олег Яковенко
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