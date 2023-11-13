Форс-мажор: в Севастополе закрыли одну из линий пассажирских катеров

В Севастополе перестали ходить пассажирские катера на линии «Артиллерийская бухта – Радиогорка».

Как сообщили РИА «Новый День» в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города, сильный шторм повредил причал.

Поэтому горожанам предлагают переправляться через бухту на катере линии «Графская пристань – Северная», добираясь до ее причалов на автобусах. Количество транспортных средств и их вместимость на соответствующих автобусных маршрутах обещали увеличить.

Кстати, из-за шторма сегодня в городе не работает и паром.

Севастополь, Лиана Макоба

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