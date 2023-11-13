Сдавать квартиры посуточно можно будет только с согласия соседей

В Госдуме ко второму чтению готовится законопроект, согласно которому сдавать квартиры посуточно можно будет только с согласия большинства соседей. Особенно актуален проект для курортных регионов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если закон будет принят, для сдачи жилья внаем посуточно придется получить согласие не менее 75% соседей.

Кроме того, предполагается внести изменения в Жилищный кодекс, предусматривающие административную ответственность владельца квартиры за поведение постояльцев, включая соблюдение правил пользования своим помещением и общедомовым имуществом.

По мнению экспертов, в случае принятия закона сегмент краткосрочной аренды может значительно сократиться, что ударит по внутреннему туризму, ведь многие, находясь в другой город, снимают квартиры из соображений экономии.

«В крупных городах – Москве, Санкт-Петербурге, Казани – на апартаменты и квартиры приходится более 30% забронированного туристами жилья, – пишет Турдом. – На курортах, в Краснодарском крае и Крыму, эта доля еще выше – более половины».

Но сама сфера туризма выиграет, так как новая норма должна увеличить приток клиентов в легальные места размещения, что позволит поднять рентабельность, привлечь инвестиции, увеличить конкуренцию и улучшить качество услуг. Выиграет и государство, которое получит больше налогов.

Проиграют туристы: им придется платить за жилье больше, чем сейчас. Авторы проекта заявляют, что финансовые потери будут компенсированы гарантией защиты от возникновения опасных ситуаций и соблюдения санитарных норм, что обязательно для легальных мест размещения.

Москва, Анастасия Палей

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