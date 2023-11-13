Севастополец обиделся на мать и «заминировал» ее дом

Житель Севастополя обиделся на мать за недоверие и решил стать виртуальным террористом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина позвонил в газовую службу и сообщил, что одна из жилых многоэтажек заминирована. Выехавшие на место представители спецслужбы ничего опасного в доме не нашли. Тем временем, другие представители силовых структур вычислили звонившего и задержали.

В полиции он заявил, что подобным образом решил донести до своей матери предупреждение об опасности, так как она не поверила ему, что в квартире чувствуется запах газа.

Теперь севастопольцу грозит до 3 лет ограничения свободы, либо принудительные работы на 2-3 года или штраф до 500 тысяч рублей.

Севастополь, Олег Яковенко

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