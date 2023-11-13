В войсковых частях Крыма появились «Доски позора»

В войсковых частях юга России появились «Доски позора» – на них гвоздями прибивают смартфоны. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал капитан 1 ранга в запасе, севастополец Сергей Горбачев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий и приграничных районах, разрешено пользоваться только кнопочными телефонами. Смартфоны, позволяющие выйти в мировую сеть, категорически запрещены по соображениям безопасности.

Однако некоторые все же умудрятся проносить их на территорию подразделения.

«Элементарная вещь – все знают, что войсковых частях, военных учреждениях у военнослужащих могут быть только кнопочные телефоны, не могут быть смартфоны, где есть привязка, геолокация. Все к этому очень строго подходят, есть «доски позора», когда командир, находя такой смартфон прилюдно перед строем прибивает гвоздем к этой доске», – рассказал Горбачев. И добавил, что случаи видеосъемки военных объектов или результатов ракетных атак на стратегические объекты или корабли ВМФ на судостроительных заводах Крыма должны тщательно расследоваться.

Симферополь, Мирослава Мельник

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