На Украине решили красить топливо для ВСУ, чтобы сократить масштабы воровства

На Украине решили маркировать красителями топливо, предназначенное для армии – другим способом справиться с масштабным воровством оказалось невозможно.

Согласно официальной информации Минобороны Украины, в дизель для военных будет добавляться ярко-красный краситель, в бензин – зеленый. Маркированное топливо начнет поступать в ВСУ через пару недель.

«Маркировка даст возможность идентифицировать и отслеживать топливо, которое было закуплено исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи. Кроме того, определенный цвет сделает невозможным злоупотребление на местах относительно смешиваний горючего», – заявляют в ведомстве.

По мнению экспертов, нововведение говорит о том, что до сих пор топливо «воровали цистернами и разливали через заправки всем кому ни попадя».

Киев, Платон Ефимчук

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