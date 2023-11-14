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Вторник, 14 ноября 2023, 11:26 мск

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В Симферополе со стихийной торговлей «боролись» с помощью взяток от торговцев

Трех бывших сотрудников администрации Симферополя обвиняют во взяточничестве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники должны были бороться со стихийной торговлей, но на деле брали деньги за покровительство нелегалам: они «не обращали» внимание на несанкционированные торговые точки и предупреждали их владельцев о проверках.

Уже установлена, что два сотрудника департамента административно-технического контроля мэрии крымской столицы потребовали от одного из торговцев 270 тысяч рублей (успели получить только 90 тысяч). Еще один экс-чиновник получил не менее 4 взяток на общую сумму более 400 тысяч рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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