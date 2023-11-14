Крым снова будет заливать

Циклон, принесший в Крым ливни и сильный ветер, задержится на полуострове еще несколько дней: штормовое предупреждение продлили на 15 и 16 ноября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дожди вновь накроют север Крыма вечером, к утру среды во власти циклона окажется весь полуостров.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 15 ноября, ночью 16 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные. Ветер изменит направление с юго-западного на северо-западное и усилится до 15-20 м/с.

В связи с погодными условиями возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ и в акватория Черного, Азовского морей, а также в Керченском проливе.

Симферополь, Лиана Макоба

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