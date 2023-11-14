Правительство утвердило индексы изменения платы за ЖКХ в Крыму и Севастополе

Правительство России утвердило индексы изменения размера платы за коммунальные услуги и предельно допустимые отклонения от них на 2024-2028 годы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в июле следующего года средний индекс в Крыму составит 9,5%, при этом допустимо увеличение этого показателя максимум на 2,4%.

При расчете индексов на 2025-2028 годы в формуле, в числе прочего, будет использоваться понижающий коэффициент 0,3. Отклонения от средних индексов в эти годы допустимо в размере 2,1%.

В Севастополе средний индекс в 2024 году составит 10,6% (вступит в действие с 1 июля), при расчетах на 2024-2028 годы предусмотрен повышающий коэффициент 0,8. Отклонения от утвержденных показателей в течение ближайших 4 лет в Севастополе не допускаются.

За соблюдением установленных ограничений должна следить Федеральная антимонопольная служба.

Симферополь, Лиана Макоба

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