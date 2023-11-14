Новогодние праздники в Крыму пройдут в камерном формате

Новогодние праздники в Крыму будут организованы в камерном формате.

«Проведение широких массовых мероприятий в честь Нового года и Рождества не планируется. Главный приоритет – безопасность, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – Но, конечно, сделаем все необходимое, для того чтобы создать крымчанам праздничное настроение. В ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей; в населенных пунктах, как всегда, будут установлены елки, украшены улицы».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ряде регионов Крыма и на важных объектах инфраструктуры продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности.

Симферополь, Лиана Макоба

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