В Севастополе гид уничтожил в заказнике десятки деревьев, мешавших ему зарабатывать деньги

Житель Севастополя вырубил в заказнике Ласпи десятки деревьев, потому что они мешали ему зарабатывать деньги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина организовывает частные туры к Храму Солнца. Но путь «паломников» к сакральному месту был не прост, поэтому гид уничтожил мешавшие деревья.

«В общей сложности он спилил 59 деревьев, среди которых были дуб, граб, кизил, ясень, слива и береза», – сообщили в прокуратуре Севастополя.

Специалисты оценили ущерб окружающей среде в 2,7 млн рублей, что является особо крупным размером. Поэтому гиду грозит штраф до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до 7 лет.

Севастополь, Лиана Макоба

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