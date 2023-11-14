Крымчане вынуждены отдавать более двух третей зарплаты на погашение ипотеки

Крым и Севастополь заняли места в последней десятке российских регионов по доступности ипотеки: решившие жилищную проблему таким образом вынуждены отдавать на погашение кредита более двух третей зарплаты.

Анализ соотношения ежемесячного ипотечного платежа и средней зарплаты провело РИА Рейтинг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму, который занимает 79 место в рейтинге, средний размер ипотечного кредита составляет 4,1 млн рублей. Сегодня крымчане, взявшие ипотеку, вынуждены отдавать банкам 67,3% зарплаты. И даже при таком раскладе средний срок погашения кредита составляет почти 25 лет.

Севастополь расположился на 81 строчке из 85: при средней сумме кредита в те же 4,1 млн горожанам приходится отдавать на погашение ипотеки более 69% зарплаты. Но расчетный срок окончания выплат у них на несколько месяцев меньше, чем у крымчан.

Добавим, что несмотря высокие ежемесячные платежи, объем выданных ипотечных кредитов в Крыму растет. Так, в текущем году оформлено займов на 21,5 миллиарда. В целом ипотечный портфель в РК за последние 12 месяцев вырос почтив 2 раза и достиг 61,8 миллиарда рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

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