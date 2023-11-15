Транспортный конфликт между Польшей и Украиной вылился в войну по переделу рынка

Транспортный конфликт между Польшей и Украиной вылился в настоящую войну по переделу рынка сбыта.

Как уже сообщал «Новый День», 6 ноября польские еревозчики заблокировали три ключевых пограничных перехода: Дорхуск – Ягодин, Корчова – Краковец и Гребенне – Рава-Русская, заявив, что будут ограничивать движение любых коммерческих грузовиков до тех пор, пока польское правительство и Брюссель не восстановят правила перехода границы, действовавшие до 2022 года. В частности, речь идет о лимитировании количества фур, пересекающих границу, и въезде в Польшу по платным разрешениям. После 24 февраля прошлого года данные требования отменили.

Посла этого Украина не только существенно увеличила грузопоток через Польшу (в текущем году в страну уже въехало 900 тысяч украинских грузовиков, что в 5 раз превышает прошлые ежегодные показатели), но и обострила конкуренцию на внутрипольском рынке перевозок: «Эти машины в основном приходят пустыми, берут грузы из Польши и возят их по всей Европе. Они просто отбирают у нас работу», – заявляют владельцы транспортных компаний.

«Сегодня вообще трудно говорить о польских перевозках в Украину и обратно, потому что мы полностью потеряли этот рынок, где господствуют украинские дальнобойщики, которые в несколько раз увеличили количество реализуемых перевозок с начала российской операции в этой стране», – цитирует Myśl Polska президента Союза работодателей «Транспорт и логистика» Мацея Вронского.

Первоначально планировалось, что блокада продлится до 10 ноября. Активисты даже начали переговоры с представителями Мининфраструктуры Польши и Люблинского воеводства, однако договориться не удалось. Ограничения на проезд до сих пор не сняты, а перевозчики заявляют, что ситуация не изменится до тех пор, пока их условия не будут выполнены. Предварительно акция продлится до 3 января.

В итоге, по данным Люблинской таможни, украинские фуры ждут оформления больше недели: вместо стандартных 59 часов процедура растягивается на 220 – 230.

По последним данным в пробках в направлении Ягодина, Краковца и Равы-Русской стоят около 2,5 тысяч грузовых автомобилей.

На Украине ситуацию называют катастрофической: иностранные контрагенты начали отказываться от услуг украинских компаний, замещая их поставщиками из других стран, включая Польшу.

Чтобы сохранить клиентуру, украинские компании направляют грузы в обход Польши – через Румынию и Венгрию, что привело к росту очередей на границах с этими странами и, как следствие, все к тем же задержкам доставки, за которые в экспортных контрактах предусмотрены серьезные санкции. Плюс, более длинный путь подразумевает рост затрат самих перевозчиков.

Идея поляков вернуть коммерческие разрешения украинцам не нравится, ведь пересечение границы для украинского грузовика будет стоить на 300 – 500 евро.

Между тем, в Польше украинские фуры начали проводить через границу под конвоем полиции по трассам, предназначенным исключительно для легкового транспорта.

Это вызвало новую волну возмущения перевозчиков, которые заявили, что правительство Польши декларирует готовности отдать Украине последнюю рубашку, но снимает ее с работяг. «До сих пор мы вели себя очень вежливо и мирно, и мы все еще думаем, что все должно проходить именно так, но не буду скрывать, что ребята, которые там мерзнут под осенним дождем, крайне недовольны сложившейся ситуацией», – заявил руководитель забастовки Томаш Борковский.

Варшава, Платон Ефимчук

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