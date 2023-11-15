В Крыму продадут центр отдыха Коломойского

Депутаты Госсовета РК согласовали новый перечень ранее национализированных объектов, которые будут выставлены на продажу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшее время на аукцион будет выставлено имущество ООО «Транспорт Логистик» – центра отдыха «Европа» в пгт Партенит, принадлежавшее украинскому олигарху Коломойскому.

Лот включает 37 объектов недвижимого имущества: центр водного спорта, подпорные стены и другое. В результате продажи в бюджет Крыма рассчитывает получить 397,7 млн рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

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